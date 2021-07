Roma: cambio ai vertici della polizia locale, gli auguri al nuovo vice comandante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambio ai vertici della polizia locale di Roma Capitale: in questi giorni conferita la nomina di vice comandante al Generale Paolo Gerometta. Un incarico che lo vedrà impegnato nella direzione di coordinamento normativo funzionale e della correlata unità studi e applicazione normativa del Corpo, senza tralasciare l'importante ruolo di gestione del personale e della sicurezza sui luoghi di lavoro, che il Generale continuerà a portare avanti con la stessa dedizione e professionalità dimostrata finora. Un in bocca al lupo è stato rivolto dal Comandante generale Ugo Angeloni al nuovo vice comandante, che si andrà ad affiancare al Dott. Maurizio Maggi, nominato alla guida della direzione di coordinamento operativo del Corpo e al Dott. Stefano Napoli, confermato a capo della direzione di coordinamento Attività di Sicurezza Urbana, Sociale ed Emergenziale. "Un saluto e un ringraziamento particolare, a nome del Comandante e di tutto il Corpo, al Dott. Carlo Buttarelli, per il prezioso lavoro svolto all'interno della polizia locale, nella sua lunga carriera, contraddistinta da grande competenza, abnegazione e serietà".(Rer)