Municipio Roma X: scontro M5s-Fd'I, è stallo su commissione Trasparenza, si dimette vicepresidente

- Lo scontro tra il Movimento 5 stelle e Fratelli d'Italia al Municipio X di Roma, che si è consumato negli ultimi giorni, è sfociato oggi in un sostanziale stallo della commissione Trasparenza municipale per le prossime settimane. Il vicepresidente M5s della commissione speciale, e consigliere di maggioranza, Antonio Di Giovanni, ha rassegnato le sue dimissioni accusando il presidente Fd'I della commissione deputata al controllo e alla vigilanza sulla garanzia degli atti, Pietro Malara. "Mi sono dimesso questa mattina, con una lettera inviata all'ufficio di presidenza del consiglio, dalla commissione speciale controllo e garanzia, non potendo più tollerare l'uso strumentale e irrispettoso che il presidente Malara continuava ad attuare", ha affermato Di Giovanni e aggiunto: "Il presidente ha permesso in più di un'occasione all'interno della commissione che alcuni ospiti e consiglieri di opposizione ingiuriassero la parte politica di maggioranza, spesso con gravi accuse, non supportate da nessun elemento probatorio, senza intervenire a limitare episodi di questo tenore", anche se "la mia decisione di rassegnare le dimissioni è maturata nel tempo e a seguito di ripetuti comportamenti autarchici del presidente, da me più volte sollecitato a una maggior condivisione o scambio di informazioni con gli stessi membri commissari come anche, ad esempio, le richieste di commissione a norma di regolamento da parte della maggioranza, continuamente eluse, dopo aver preso esso stesso impegni, finanche durante i consigli, con la promessa di convocare al più presto". (segue) (Rer)