Municipio Roma X: scontro M5s-Fd'I, è stallo su commissione Trasparenza, si dimette vicepresidente (2)

- Dal canto suo il presidente Malara di Fd'I, interpellato da "Agenzia Nova", ha replicato: "Sono chiaramente dimissioni strumentali. Il M5s ha provato fin dall'inizio a bloccare le sedute di commissione, prima chiedendone la vicepresidenza che normalmente va alle opposizioni anche quella e ora con queste dimissioni. La verità - ha sottolineato Malara - è che a ogni commissione emergono le criticità della maggioranza: dall'ex ufficio tecnico al Village, dalle piste ciclabili ai chioschi". Ora, con le dimissioni di Di Giovanni, si apre di fatto una fase di stallo che durerà alcune settimane poiché va ricomposta la commissione. "Arriveremo ad agosto, termineranno i lavori del consiglio per la pausa estiva e poi in autunno si voterà. Ecco che la consiliatura è finita. L'obiettivo era bloccare le funzioni di controllo della commissione Trasparenza", ha concluso Malara. Per Di Giovanni, invece, le dimissioni sono arrivate stamattina "in quanto" finora "a nulla sono valsi i tentativi, di una maggior collaborazione" e "quello che dovrebbe essere il luogo istituzionale per la ricerca della trasparenza e della verità è stato trasformato in un comitato elettorale, a scopo di mera propaganda politica". (Rer)