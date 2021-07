Afghanistan: Unhcr, 270 mila sfollati quest'anno a seguito del ritiro delle truppe straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il peggioramento della situazione della sicurezza in Afghanistan, a seguito del ritiro delle truppe straniere e dell'avanzata dei talebani, ha costretto circa 270 mila persone a lasciare le proprie case da gennaio. È quanto denunica l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), secondo cui il numero totale degli sfollati interni al Paese ha superato ormani quota oltre 3,5 milioni. L'agenzia Onu afferma in un comunicato che le famiglie stanno fuggendo dai soprusi di gruppi armati non statali e dai pericoli posti da ordigni esplosivi improvvisati lungo le strade principali. Molti hanno anche segnalato un'interruzione del sostegno sociale e una perdita di reddito, a causa della crescente insicurezza, continua l'Unhcr. Per aiutare le persone con bisogni urgenti, l'Unhcr e i suoi partner hanno fornito ai nuovi sfollati afghani alloggi di emergenza, cibo, salute, acqua, servizi igienico-sanitari e assistenza in denaro, sebbene permangano molte difficoltà nell'accesso ai gruppi vulnerabili. Secondo la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan, Unama, il numero di vittime civili è aumentato del 29 per cento nel primo trimestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo di 12 mesi fa. (Com)