Rifiuti: Patanè (Pd), Raggi brava solo a riempire discariche Lazio

- "La sindaca Raggi che ha brillato in questi anni sempre e soltanto per immobilismo, anche sul tema rifiuti non è riuscita a far altro che riempire le discariche di tutto il Lazio e di mezza Italia". Lo dichiara in una nota Eugenio Patanè, consigliere regionale del Pd e componente della Commissione Ambiente alla Pisana. "La cosa che fa sorridere - prosegue Patanè - è che dopo aver dichiarato per mesi di essere contraria ad aprire discariche a Roma, ora annuncia di volerne una fuori dalla Capitale. La verità è che non sa più dove portare i rifiuti che ora sommergono la città. Nessuno si fida più e nessuno vuole più i suoi rifiuti. Sono mesi che la Regione Lazio chiede di aprire un sito, ma l'arroganza della sindaca ormai ci ha portati al disastro", conclude. (Com)