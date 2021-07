Trasporti: assessore Roma, bene richiesta commissariamento tranvia Fori e funivia Casalotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo con soddisfazione che la commissione lavori pubblici del Senato ha richiesto il commissariamento della tranvia dei Fori e della funivia Casalotti. Il nostro piano della mobilità è un piano a rete integrata, in cui ogni opera è un tassello fondamentale. Fra l'altro, la tranvia dei Fori è un'opera pensata in sinergia sia costruttiva che di servizio con le altre due già commissariate del tram Termini Vaticano e metro C. Nessun quadrante della città deve rimanere indietro e grazie ai poteri straordinari già ottenuti sulle altre tre linee tram potremo portare avanti ancora più rapidamente la nostra rivoluzione ecologica del trasporto pubblico, dal centro alle periferie. Nei prossimi giorni vi comunicheremo le aziende vincitrici per la progettazione delle altre 7 linee tram". Lo scrive su Facebook l'assessore ai Trasporti di Roma Capitale Pietro Calabrese. (Rer)