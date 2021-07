Italia-Andorra: Di Maio con omologa Ubach Font, "sostegno a integrazione nel mercato interno Ue"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi di Maio, ha ricevuto oggi alla Farnesina la sua omologa del Principato di Andorra, Maria Ubach Font. Nel passare in rassegna l’eccellente stato dei rapporti tra i due Paesi e ricordando come sia da poco trascorso il 25mo anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche, il ministro di Maio ha sottolineato la volontà da parte italiana di ampliare e approfondire ulteriormente la collaborazione con Andorra nei settori di reciproco interesse. Il titolare della Farnesina ha inoltre espresso apprezzamento per l’aumento dell’interscambio commerciale registrato nel primo trimestre del 2021, che conferma il posizionamento dell’Italia quale quarto partner commerciale del Principato. Sul versante della cooperazione in ambito multilaterale, il ministro si è congratulato con Andorra per la sua recente adesione al Fondo monetario internazionale e ringraziato il Principato per la proficua collaborazione su vari dossier in ambito Onu. Sul tema del negoziato sull’Accordo di associazione con l’Unione europea, infine, il titolare della Farnesina ha ribadito il sostegno del governo italiano all’integrazione di Andorra e degli altri Paesi di piccole dimensioni nel mercato interno, sottolineando la necessità di salvaguardare l’integrità e l’omogeneità del quadro giuridico europeo.(Res)