Nicaragua: due oppositori si candidano a presidenza, una terza attesa dalla giustizia (3)

- Questa offensiva del governo, il cui inizio si fa risalire al 28 maggio, ha inoltre portato in carcere o ai domiciliari diversi altri attivisti politici, giornalisti ed esponenti della società civile. Un totale di 26 persone che ad oggi scontano tra i sei e i 44 giorni di privazione della libertà. Diverse organizzazioni dei diritti umani aggiungono a questa lista un gruppo di oltre 130 persone in carcere dal 2018, anno in cui sono iniziate nuove manifestazioni di protesta sociale ed economica contro Ortega. Molte le segnalazioni e le denunce arrivate da organismi multilaterali e dalla comunità internazionale. Da ultimo la Corte interamericana dei diritti umani (Cidh) aveva dato a Managua tempo fino all'8 luglio per liberare "immediatamente" almeno quattro oppositori, garantire la loro incolumità e quella dei loro familiari. Successivamente, Managua avrebbe dovuto consegnare un rapporto periodico "contenente le misure adottate in conformità con la decisione". Ad oggi il governo Ortega non ha però dato riscontri. (segue) (Mec)