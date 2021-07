Nicaragua: due oppositori si candidano a presidenza, una terza attesa dalla giustizia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma la situazione del paese centroamericano è al centro di diversi altri allarmi. Il Dipartimento di stato Usa ha revocato i visti di 100 membri dell’Assemblea nazionale e del sistema giudiziario del Nicaragua e i loro famigliari diretti. La misura, riferisce una nota del dipartimento, è stata presa per le loro responsabilità o complicità nel minare la democrazia del Paese, sopprimere le proteste pacifiche e violare i diritti umani. “Queste revoche dei visti dimostrano che gli Stati Uniti renderanno responsabili davanti alla giustizia non solo i leader del regime, ma anche i funzionari che consentono gli assalti del regime alla democrazia e ai diritti umani. Gli Stati Uniti continueranno a utilizzare gli strumenti diplomatici ed economici a disposizione per spingere per il rilascio dei prigionieri politici e per sostenere le richieste dei nicaraguensi per una maggiore libertà ed elezioni libere ed eque”, recita la nota. (segue) (Mec)