Lazio: Legambiente, Goletta Verde a Fiumicino contro opere portuali

- Secondo giorno della tappa laziale di Goletta Verde che, insieme a Legambiente Lazio ed al neonato circolo di Legambiente Fiumicino, ha protestato contro le insensate opere portuali a Fiumicino, e ha presentato il Dossier Portualità nel Lazio. Ancora una volta lo striscione Giù le mani dalla costa viene srotolato da volontari e volontarie di Legambiente, per ribadire, così come fatto nel 2001 sotto il vecchio faro, un deciso no ad inutili e insensati progetti di nuovi porti. Lo comunica in una nota Legambiente Lazio. "Abbiamo assistito negli anni a smaniosi progetti per inutili porti e approdi, spesso incompleti e inutilizzati. Questa situazione, oltre ad essere estremamente dannosa per l'ecosistema e la spia di una pesante speculazione, rappresenta un'aggravante al gigantesco problema dell'erosione costiera, provocata soprattutto da cause antropiche che alterano il ciclo dei sedimenti. Gli ultimi dati regionali (Tnec - 2018), riferiti al periodo 2007-2012, riportano che sono a rischio di erosione quasi 80 km, arrivando a ben il 44% del totale delle spiagge basse sabbiose, con una perdita di arenile stimata in circa 200.000 metri quadrati/anno". (segue) (Com)