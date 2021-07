Lazio: Legambiente, Goletta Verde a Fiumicino contro opere portuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella zona di Focene-Fregene (lungo il tratto del litorale di Fiumicino) si registrano perdite sabbiose per circa 100.000 metri quadri annui. I progetti portuali di Fiumicino mettono ancora più a rischio questa situazione: oltre a perdere 3 chilometri di litorale sostituito da cemento e opere rigide, si stima infatti un impatto devastante in termini di nuova erosione, su 50 km di spiagge da Fiumicino verso nord. Oggi a Fiumicino i progetti per i porti sono due: il Porto della Concordia che cambierebbe obiettivo da Porto Turistico a Porto Crocieristico, e un nuovo Porto Commerciale che si sta immaginando con bracci e cemento in mare e che andrebbe a completare un mastodontico muro di navi e cemento davanti alla città". (segue) (Com)