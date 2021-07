Lazio: Legambiente, Goletta Verde a Fiumicino contro opere portuali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I progetti mastodontici di nuovi porti a Fiumicino sono devastanti e, come nel 2010 quando fu presentato il progetto del Porto della Concordia, torniamo a dire 'Giù le mani dalla costa' e a difendere questa porzione di territorio da scelte assurde - dichiara Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio - lo facciamo insieme a tante altre associazioni e cittadini, firmando l'appello del Comitato 'I tavoli del porto' per bloccare questi progetti, lo facciamo a poche ore dalla fine di un nuovo tentativo di vendita della concessione sul Porto della Concordia e contro ulteriori nuovi tentativi. Si rischia di costruire ex novo, alla foce del Tevere, un luogo per enormi navi, quando 50 chilometri a Nord va ripensato e quello di Civitavecchia, entrato in una crisi profonda. Senza considerare l'assalto dell'erosione costiera che tutto ciò comporterebbe, i nuovi progetti provocheranno la perdita di 3 km di litorale sostituito da porti, ma anche un impatto devastante in termini di nuova erosione su almeno 50 chilometri di spiagge balneari a nord di Fiumicino. Eppure non si può di certo dire che a Fiumicino non ci siano opere prioritarie da portare avanti, proprio in termini di contrasto all'erosione e messa in sicurezza delle attività nautiche: la sistemazione degli approdi per la flotta dei pescherecci più grande del centro Italia, la riqualificazione dell'area devastata dal fallimento del vecchio porto, la rinaturalizzazione dei tanti corsi d'acqua con i percorsi di Contratto di Fiume, lo sviluppo delle politiche per la Riserva Statale Litorale Romano e per le aree protette che possano essere volano della green economy". (segue) (Com)