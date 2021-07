Lazio: Legambiente, Goletta Verde a Fiumicino contro opere portuali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Italia il 70 per cento delle regioni affaccia sul mare, con una superficie costiera che supera i 6.000 chilometri. Un gigantesco patrimonio naturalistico, ecosistemico e turistico che non solo deve essere protetto da inutili opere, ma andrebbe addirittura convertito con progetti volti alla sostenibilità ed adattamento ai cambiamenti climatici - dichiara Sibilla Amato, Portavoce di Goletta Verde. Ci opponiamo fermamente a tutti quei progetti inutili che hanno enormi impatti sul territorio e che minano ancora di più l'ampiezza delle nostre spiagge, che, a causa dell'erosione, si snelliscono anno dopo anno", conclude. (Com)