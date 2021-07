Scuola: ministro Patrizio Bianchi a Segmento ministeriale Global education meeting 2021 Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha partecipato oggi, in videoconferenza, al Segmento ministeriale del Global education meeting 2021 dell'Unesco, a margine del Forum politico di alto livello per lo sviluppo sostenibile. E' quanto si legge in una nota del dicastero. Tra i temi al centro dell'incontro: la proposta di migliorare e rendere più efficiente il meccanismo di cooperazione globale per l'istruzione, con l'obiettivo di favorire l'accelerazione del raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 4 dell'Agenda 2030; il punto sulle misure e sulle lezioni apprese in risposta all'emergenza Covid-19; la presentazione del rapporto Unesco-Unicef-Banca mondiale-Ocse sulle risposte educative nazionali alla chiusura delle scuole in seguito alla pandemia. "La scuola deve restare al centro delle politiche di rilancio nella fase di uscita dall'emergenza - ha dichiarato Bianchi -. Tema fondamentale, come ribadito nel G20 Istruzione che si è tenuto a Catania, è la lotta alle nuove disuguaglianze. In un tempo di trasformazione sociale come quello in cui stiamo vivendo - ha aggiunto il ministro dell'Istruzione -, dobbiamo ripensare la scuola. Sapendo che non esiste una soluzione solo nazionale: uscire dalla pandemia è un'azione collettiva. C'è un duro e lungo lavoro che ci aspetta insieme ai governi di tutti i Paesi. E l'Unesco deve operare per questo sforzo comune". (Com)