Lazio: presentata a Latina la legge su centri di innovazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore Orneli ha disegnato le prospettive e i prossimi passaggi operativi legati all'attuazione della legge che porterà alla creazione di una rete di Open innovation center nel territorio regionale: "Questa legge è un provvedimento molto importante per l'economia del nostro territorio - spiega - perché promuove il passaggio alla Open innovation, un'evoluzione fondamentale che porterà le imprese del Lazio ad aprirsi a forme stabili e strutturate di collaborazione con il mondo dell'alta formazione e della ricerca e con player industriali di maggiori dimensioni. Lavorando in sinergia con le attività già svolte dagli Spazi Attivi regionali - aggiunge - si potranno poi stringere accordi, con comuni, università, associazioni di categoria e di impresa per far nascere gli Open innovation center in immobili liberi già disponibili, anche riqualificando aree industriali dismesse o inutilizzate. Questo è uno dei tasselli del nuovo modello di sviluppo al quale al quale stiamo lavorando - conclude Orneli - basato su un'economia integrata e, appunto, aperta a nuovi stimoli e a un diverso modo di immaginare la crescita". (segue) (Com)