Lazio: presentata a Latina la legge su centri di innovazione (3)

- "Importante sarà il contributo delle imprese nella creazione di un ecosistema innovativo capace di sostenere la competitività delle Pmi che spesso faticano ad accedere all'innovazione per motivi di carattere culturale e dimensionale - prosegue Pietro Viscusi, in rappresentanza del presidente dalla Camera di Commercio Giovanni Acampora -. Lo strumento che la Regione oggi ci consegna è un'occasione irripetibile che offre un chiaro indirizzo di quale dovrà essere nel medio periodo lo sviluppo in chiave competitiva del mondo imprenditoriale e dei nostri i territori. Complessità, incertezza e trasformazione sono le dominanti degli attuali scenari che impongono, appunto, con questa estrema chiarezza di ridisegnare un modello multi-attore che sia in grado di promuovere proficue collaborazioni, creando un ambiente favorevole con un progetto di futuro condiviso. Un'assunzione di responsabilità - ha concluso Viscusi - da parte di chi con lungimiranza ha espresso la chiara volontà di governare il cambiamento creando un'architettura delle opportunità il cui denominatore comune è l'innovazione". (segue) (Com)