Lazio: presentata a Latina la legge su centri di innovazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prorettore Bonifazi aggiunge che "Sapienza è pronta a dare il proprio contributo affinché quanto contenuto nella legge in termini di incremento della competitività delle imprese, sostanziato attraverso la definizione di nuovi scenari e soprattutto nuovi approcci produttivi, possa essere realizzato e sviluppato in un'ottica che tenga conto non solo dell'evoluzione dei mercati, ma anche e soprattutto dello sviluppo tecnologico, dell'implementazione di nuove logiche di processo e del necessario cambio di paradigma in termini approccio, tipologia e modalità di lavoro degli addetti. Tutti questi aspetti fanno parte del Dna di Sapienza, da sempre impegnata a promuovere e favorire l'applicazione, la valorizzazione, la divulgazione e il trasferimento delle conoscenze, dei saperi e delle tecnologie, ponendosi a servizio della collettività. La presenza strutturata del nostro Ateneo anche in altre città della nostra regione (Latina e Rieti), non solo con attività didattiche (Corsi di Laurea e Laurea Magistrale) ma anche con importanti e consolidate attività di ricerca, unitamente all'importanza che il nostro Ateneo attribuisce alla terza missione, rappresentano ulteriori importanti elementi in grado di sostenere in maniera concreta l'applicazione della legge". (segue) (Com)