Lazio: presentata a Latina la legge su centri di innovazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo firmatario Enrico Forte sottolinea come questa legge voglia "essere un vero e proprio stimolo per gli innovatori, per i manager, per le start up che negli Open Innovation center possono mettere alla prova le idee e le intuizioni, incrociandole con le reali esigenze del mercato, in un contesto che sarà guidato ad un piano triennale ed un piano annuale che consentiranno di finalizzare al meglio le risorse destinate all'innovazione. E' una sfida per tutti, per la Regione che ha promosso la legge, e per i destinatari che - finalmente - hanno uno strumento che li aiuterà in maniera concreta". La consigliera Leonori aggiunge che "questa legge favorisce il dialogo delle aziende con i settori più digitali, come start up innovative, università, centri di ricerca, consulenti e molto altro ancora. La messa in rete delle esperienze rappresenta un passaggio fondamentale per permettere alle imprese del nostro territorio di acquisire le competenze per essere ancora più competitive in un mercato sempre più globalizzato e alle prese con una continua innovazione tecnologica. Con questa disciplina la Regione vuole confermarsi un territorio accogliente per le imprese innovative soprattutto nella fase di ripresa". (segue) (Com)