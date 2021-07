Omofobia: Tajani (FI) su Ddl Zan, disponibili a discutere ma testo sinistra lesivo di libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è stato un errore politico grave da parte del Pd che ha posto sul tavolo del dibattito politico un tema divisivo. Lo ha dichiarato Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, che oggi si è recato ai banchetti di Forza Italia, in Largo dei Lombardi a Roma, per il referendum sulla giustizia sostenuto dal partito. "Noi siamo favorevoli alla tutela dei diritti di tutti, compresi quelli degli omosessuali, ma chiediamo che ci sia una effettiva tutela dei diritti di queste persone", spiega Tajani. "Abbiamo chiesto, infatti, un inasprimento delle pene di un terzo e questa è la nostra proposta che siamo disponibili a discutere, ma il testo presentato dalla sinistra è un testo che non tutela i diritti di libertà dei cittadini e rischia di togliere la podestà dei genitori nei confronti dei figli per quanto riguarda l'educazione e di creare reati di opinione". (Com)