Usa: i legislatori dem del Texas chiedono al Congresso legge su diritto di voto

- Hanno chiesto l’aiuto del Congresso federale degli Stati Uniti i 57 legislatori democratici dello Stato del Texas che ieri hanno lasciato Austin per ostacolare il processo di approvazione di un disegno di legge che renderebbe più rigidi i requisiti per il voto nello Stato del sud. In conferenza stampa, il gruppo ha infatti invitato Camera dei rappresentanti e Senato ad approvare una legge federale che affermi il diritto di voto in tutto il Paese. “Il nostro intento è di restare qui, di ‘uccidere’ questo disegno di legge e di usare il tempo da qui alla fine della sessione, 24 o 25 giorni da oggi, per sollecitare il Congresso ad approvare una legge federale che protegga gli elettori in Texas e nel resto degli Stati Uniti”, ha dichiarato nell’occasione il rappresentante di Stato texano, Chris Turner. “Non possiamo restare qui per sempre – ha poi ammesso -. Stiamo cercando di guadagnare tempo, ma abbiamo bisogno che il Congresso e tutti i nostri leader federali usino questa fase in modo saggio”. Turner ha anche espresso l’auspicio che il presidente Joe Biden, che dovrebbe intervenire proprio oggi sul tema del diritto di voto, delinei “un chiaro piano d’azione” per rompere lo stallo al Senato e passare una legge in materia già questa estate. Lo scorso mese, infatti, i senatori repubblicani hanno bloccato il passaggio del “For the people act”, un disegno di legge teso a creare standard nazionali per il voto anticipato e per la registrazione degli elettori, per la definizione delle circoscrizioni, per il finanziamento delle campagne elettorali e altre questioni. (segue) (Nys)