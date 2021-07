Usa: i legislatori dem del Texas chiedono al Congresso legge su diritto di voto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa era stata introdotta dal Partito democratico per contrastare l’ondata di restrizioni al voto promossa dal Partito repubblicano in molti Stati da esso controllati dopo la sconfitta di Donald Trump alle elezioni dello scorso novembre. Mentre era in corso la conferenza stampa odierna, la Camera dei rappresentanti del Texas, dominata dai repubblicani, votava una risoluzione per costringere i democratici a tornare nello Stato “anche su mandato d’arresto, se necessario”. Non è tuttavia chiaro come tale risoluzione possa essere applicata, dal momento che le forze dell’ordine del Texas non hanno giurisdizione su Washington D.C., dove i legislatori democratici si trovano al momento. Ieri il governatore del Texas, il repubblicano Greg Abbott, ha dichiarato anche che gli esponenti dem volati ieri nella capitale fedele saranno arrestati non appena rimetteranno piede nello Stato, e ha aggiunto che continuerà a convocare sessioni speciali fino a quando il disegno di legge con le restrizioni al voto non sarà approvato. Nel frattempo, come riporta l’emittente “Cnn”, il leader della maggioranza dem al Senato, Chuck Schumer, ha fatto sapere che incontrerà i senatori democratici texani quest’oggi per “definire una strategia” comune. (Nys)