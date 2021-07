Bus prende fuoco: Moles, grazie a Mascetti, gesto nobile merita encomio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Moles, sottosegretario all’Editoria e vicepresidente dei senatori di Forza Italia, rivolge "un ringraziamento sentito al signor Mauro Mascetti, l’autista della Croce rossa che oggi, con un atto di puro eroismo, ha tratto in salvo ben 25 giovani ragazzi, mentre le fiamme divampavano all’interno del bus che stava conducendo". Moles aggiunge in una nota: "Il signor Mascetti è la parte migliore dell’Italia, quella che agisce d’istinto e senza timore, fino a mettere a repentaglio la propria vita per salvare quella degli altri. Il suo è stato un gesto di grande coraggio e responsabilità, nobile e commovente, per il quale mi auguro possa presto ricevere un pubblico encomio".(Com)