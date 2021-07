Turchia-Cina: telefonata Xi-Erdogan, focus su cooperazione economica e diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha avuto oggi una conversazione telefonica con l’omologo della Cina, Xi Jinping. Durante la telefonata i due hanno discusso dei passi necessari per il rafforzamento delle relazioni bilaterali. In particolare, secondo quanto riferisce una nota della presidenza turca, nei settori di commercio, investimenti, energia, trasporti e salute. Al centro del colloquio fra i due presidenti, anche gli ultimi sviluppi regionali e internazionali. Sottolineando l’esistenza di un ampio potenziale di cooperazione in tutti i settori dell’economia e della diplomazia, regionale e globale, Erdogan ha affermato che il gruppo di lavoro congiunto tra i due Paesi rafforzerà i legami tra Ankara e Pechino. Il capo dello Stato turco ha sottolineato l’importanza che “i turchi uiguri” vivano in prosperità libertà e pace, come cittadini cinesi uguali a tutti gli altri, ribadendo che la Turchia rispetta la sovranità e l’integrità territoriale della Cina. (Tua)