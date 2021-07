Giustizia: Tajani, più veloce e più equa, è nostra battagli storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Tajani, coordinatore nazionale di FI, ha osservato che "una giustizia più giusta è una battaglia storica di Forza Italia. Dobbiamo ridurre i tempi di una giustizia lumaca - ha continuato il parlamentare -, sia per quanto riguarda i processi civili che quelli penali, che crea un danno enorme alla nostra economia, il 2,4 per cento del nostro Pil. Poi, serve un processo più equo, con un'accusa e una difesa sullo stesso piano e poi un giudice terzo a decidere, e naturalmente c'è anche il Csm da rivedere". Tajani ha aggiunto: "Ovviamente, noi sosteniamo la riforma approvata dal governo, presenteremo in Parlamento una serie di emendamenti migliorativi, soprattutto per tutelare i diritti della difesa e per meglio tutelare i diritti dei sindaci e amministratori. Questo, anche per non bloccare le amministrazioni che rischiano a volte di essere ingiustamente punite". L'esponente di FI si è recato ai banchetti di Forza Italia, in Largo dei Lombardi a Roma, per il referendum sulla giustizia sostenuto dal partito. (Com)