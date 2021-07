Germania: ministro Esteri Maas aperto a sospensione brevetti vaccini Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, si è nuovamente detto aperto alla sospensione dei brevetti sui vaccini contro il Covid-19. Da Kalamazoo presso Detroit, prima tappa di una visita negli Stati Uniti che lo porterà a New York il 15 luglio prossimo per partecipare a una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla Libia, Maas ha dichiarato: “Questa è una discussione che stiamo conducendo e che non vogliamo rifiutare”. Allo stesso tempo, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha evidenziato come, nel breve periodo, non veda la possibilità di sospensione dei brevetti sui preparati contro il coronavirus. Per tale motivo, la priorità in questo momento è migliorare le filiere e costruire impianti di produzione nei Paesi più poveri. Per Maas, “si devono fare entrambe le cose, si può fare in parallelo”. Il ministro degli Esteri tedesco ha rilasciato queste dichiarazioni mentre visitava l'impianto del gruppo farmaceutico statunitense Pfizer, che con BioNTetch, azienda per le biotecnologie della Germania, ha sviluppato uno dei vaccini contro il Covid-19. Gli Usa e i Paesi più poveri chiedono da tempo la sospensione della tutela brevettuale dei vaccini al fine di accelerare la campagna di vaccinazione globale. La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha più volte respinto questa possibilità. (Geb)