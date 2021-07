Cultura: Raggi, grande emozione aver incontrato maestro Michelangelo Pistoletto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stata una grande emozione incontrare il maestro Michelangelo Pistoletto, uno degli artisti italiani più importanti sulla scena internazionale, con cui abbiamo condiviso la realizzazione di un bel progetto per la città. Una stretta collaborazione che permetterà di ospitare, nei prossimi giorni, la sua opera '100 panchine per Roma' nel sito archeologico di Gabii". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Ricordo che abbiamo potuto riaprire quest’area grazie al prezioso lavoro della Soprintendenza di Stato e del Municipio VI, recuperando uno dei luoghi archeologici più importanti e affascinanti di Roma - aggiunge -. Attraverso l’arte Pistoletto mette in primo piano concetti quali il riciclo, la condivisione dei saperi, promuove creatività e la voglia di riflettere su temi comuni. Tutte le 100 panchine diventeranno laboratori di educazione civica nelle scuole o associazioni del territorio. Questo vuol dire creare un percorso virtuoso e produttivo dall’arte a servizio dei cittadini. Ringrazio di cuore il maestro e tutto il suo staff per la generosità e la collaborazione stretta con la nostra città", conclude la sindaca Raggi. (Rer)