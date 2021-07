Imprese: Italgas, rilevata da Conscoop l’intera partecipazione di Isgas33

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italgas ha concluso oggi l’acquisizione da Conscoop, società cooperativa con sede in Forlì, dell’intero capitale sociale di Isgas33, società titolare della concessione per la gestione del servizio gas nel Bacino 33 in Sardegna. Stando al relativo comunicato stampa l’operazione, annunciata lo scorso 28 gennaio, è stata perfezionata a seguito del verificarsi delle condizioni previste nell’accordo di compravendita. In particolare, a gennaio scorso Isgas33 ha completato la conversione da aria propanata a gas naturale della rete di distribuzione nei comuni di Quartu S. Elena, Monserrato, Quartucciu, Settimo S. Pietro e Sinnai. Più nel dettaglio, il perimetro degli asset della società comprende: 242 chilometri di rete; Circa 700 punti di riconsegna attivi; un impianto Gnl da 60 metri cubi. La valorizzazione dell’operazione (enterprise value) è di 25 milioni di euro, pari alla Rab stimata per gli asset della società, rettificata per il valore dell’indebitamento finanziario al closing. Con il completamento dell’operazione salgono a 18 (su 38) i bacini in cui Italgas è presente in Sardegna attraverso la controllata Medea. Inoltre con l’acquisizione di questa rete, Italgas, attraverso la sua controllata Medea ha: circa 1.400 chilometri di reti per il gas naturale, due terzi dei quali già in esercizio, circa 250 di reti alimentate a Gpl la cui conversione – in corso – sarà completata entro il 2021 e circa 600 chilometri di reti alimentate ad aria propanata nei comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano, che saranno convertiti a gas naturale. I clienti finali attualmente serviti sono circa 50 mila con l’obiettivo di crescere fino a 150 mila nei prossimi anni: tutte le reti sono e saranno completamente digitalizzate e dotate della predisposizione per l’installazione della fibra ottica a servizio delle comunità locali. (Com)