Cuba: governo Messico propone invio aiuti umanitari tramite Celac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il presidente Lopez Obrador aveva invitato Cuba a trovare una risposta pacifica ai motivi delle proteste in corso da ieri, e ammonito chiunque intenda "intromettersi" in affari interni che solo i cittadini hanno il diritto di risolvere. "Credo che debba trovarsi una soluzione attraverso il dialogo, senza l'uso della forza, senza lo scontro e senza la violenza", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. "Devono essere i cubani a decidere perché Cuba è un Paese libero indipendente e sovrano", ha aggiunto il presidente dicendo di ravvisare segnali di "interferenze" da parte di interessi esterni. Lopez Obrador ha denunciato il caso di "Articolo 19", organizzazione che si presenta in difesa della libertà di informazione, già finita nel mirino del suo governo, assieme a "Messicani contro la corruzione e l'impunità". (segue) (Mec)