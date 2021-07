Cuba: governo Messico propone invio aiuti umanitari tramite Celac (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di due organizzazioni con sede in Messico, "che ricevono soldi dall'ambasciata statunitense" e che si dedicano ad attaccare il governo che lui guida, ha ricordato "Amlo". Il presidente ha citato una foto che Articolo 19 ha fatto uscire sulle reti sociali, "solo una prova di ciò che si fa a livello mondiale, della rande diffusione di coloro che non sono d'accordo con il governo di Cuba". L'immagine mostrata ai giornalisti ritrae una abbondante folla su un lungomare, con una didascalia nella quale l'organizzazione "respinge l'appello al confronto fatto da l presidente di Cuba, Miguel Diaz-Canel, in aperto contrasto con gli standard internazionali dei diritti alla libera manifestazione e la libera espressione, mettendo a rischio i manifestanti". In primo luogo, ha attaccato il presidente, "chi sono questi per fare questo tipo di giudizi? Come può un organismo di un governo collocarsi al di sopra di tutto e definire una posizione politica?" (segue) (Mec)