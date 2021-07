Cuba: governo Messico propone invio aiuti umanitari tramite Celac (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio, il governo Lopez Obrador aveva inviato una nota diplomatica per chiedere al governo Usa "spiegazioni" sul finanziamento concesso alla associazione "Messicani contro la corruzione e l'impunità" (Mcci), gesto che il paese latino ha qualificato di "interventismo". "Il finanziamento del governo degli Stati Uniti è un atto di interventismo che viola la nostra sovranità", ha detto il presidente nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana, svelando la richiesta di "chiarimenti" a Washington. "Amlo" ha spiegato che l'Mcci si è dimostrato un "nemico" dell'esecutivo e che è stato esplicito "nella sua militanza politica contro il governo". "Un governo straniero non può dare denaro a gruppi politici di altri paesi", ha detto il presidente sottolineando che la "Costituzione lo proibisce. Non si può ricevere denaro da altri paesi per pressioni politiche. È tradimento alla patria", ha concluso. (segue) (Mec)