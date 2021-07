Cuba: governo Messico propone invio aiuti umanitari tramite Celac (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pagina web di "Messicani contro la corruzione e l'impunità", parla di una "associazione civile senza fini di lucro, impegnata nel consolidamento dello Stato di diritto in Messico attraverso una agenda integrale dedicata a prevenire, denunciare, sanzionare ed estirpare a corruzione e le impunità sistematiche che operano nei sistemi pubblici e privati" del paese nordamericano. Lopez Obrador ha fatto della lotta alla corruzione e al malaffare uno dei pilastri della sua "quarta trasformazione", l'ambizioso piano di riforme messe in campo per rivoluzionare l'impalcatura dello stato. (segue) (Mec)