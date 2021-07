Cuba: governo Messico propone invio aiuti umanitari tramite Celac (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domenica, sulla rete e i principali media della dissidenza si susseguono immagini di importanti manifestazioni, iniziate a San Antonio de los Banos, città non lontana dalla capitale L'Avana. Al grido di "libertà" e "abbasso la dittatura", diverse centinaia di persone hanno sfidato le autorità con proteste che si sono piano piano replicate in altri centri, compreso il Malecon, il caratteristico lungomare della capitale. In serata il presidente cubano è comparso in televisione per invitare la popolazione a scendere in strada e "combattere" per "difendere la rivoluzione" e la "sovranità" dell'isola minacciate dagli Stati Uniti. (Mec)