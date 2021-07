Francia-Tunisia: Parigi invia un milione di vaccini Covid a Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prossime settimane la Francia invierà più di un mlione di dosi di vaccino contro il coronavirus alla Tunisia. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Parigi. Il ministro, Jean-Yves Le Drian, ha avuto un colloquio con il suo omologo tunisino, Othman Jerandi, durante il quale ha promesso di "rafforzare rapidamente l'aiuto per accompagnare la Tunisia nella sua campagna di vaccinazione", ha fatto sapere il Quai d'Orsay. La Francia fornirà alla Tunisia anche il "materiale sanitario di prima necessità" come materiale per la somministrazione di ossigeno e letti di rianimazione, ha spiegato il ministero degli Esteri francese.(Frp)