Covid: Asl Latina, incremento campagna vaccinale con 750 dosi Pfizer

- Incremento campagna vaccinale con 750 dosi vaccino Pfizer. La direzione strategica dell’Asl di Latina, grazie a ulteriori 750 dosi al giorno, per un totale di 3.000 dosi di vaccino Pfizer messe a disposizione dalla Regione Lazio, ha provveduto a incrementare le agende di somministrazione del vaccino per i giorni 14, 15, 16 e 17 luglio 2021. Le prenotazioni dovranno essere effettuate sul portale dedicato del sistema sanitario. Le nuove dosi di vaccino vanno a incrementare e accelerare le iniziative della campagna vaccinale volta alla protezione delle persone e delle comunità". Lo comunica in una nota la Asl di Latina. (Com)