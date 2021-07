Omofobia: va avanti in Aula Senato esame ddl Zan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Va avanti, nell'Aula del Senato, l'esame del disegno di legge Zan con la votazione questa sera delle pregiudiziali di costituzionalità e a seguire delle sospensive. I lavori riprenderanno domani alle 9.30 e si concluderanno alle 20, per poi proseguire giovedì mattina. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per martedì 20 luglio, alle 12. E' quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. (Rin)