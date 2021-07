Brasile: Bolsonaro nomina André Mendonça come giudice della Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha ufficializzato la nomina di André Mendonca - già ministro della Giustizia e titolare dell'Avvocatura di Stato - alla carica di giudice della Corte suprema federale (Stf). Se confermato dal Senato, Mendonca prenderà il posto del giudice Marco Aurélio Mello, andato in pensione il 12 luglio all'età di 75 anni. "Cercherò rispettosamente il contatto con tutti i senatori, che hanno l'alta missione di valutare il mio nome. Al popolo brasiliano, riaffermo il mio impegno per la difesa della Costituzione e dello stato di diritto democratico", ha scritto Mendonca in una nota. La decisione, che Bolsonaro aveva anticipato nei giorni scorsi, conferma il rapporto di fiducia tra il presidente e Mendonca, più volte ritratto dai media locali. (segue) (Brb)