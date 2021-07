Brasile: Bolsonaro nomina André Mendonça come giudice della Corte suprema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta della seconda nomina per la Corte suprema effettuata da Bolsonaro. Lo scorso anno il capo dello stato aveva nominato Kassio Nunes Marques, già giudice di Corte d'appello, per il posto lasciato dal giudice Celso de Mello. All'epoca Bolsonaro disse che, per la seconda nomina avrebbe scelto un giurista evagelico. In occasione della nomina Bolsonaro ha infatti affermato che MendonCa è "un uomo equilibrato, religioso, rispettoso, di sani principi ed estremamente evangelico, è un pastore evangelico". In virtù de suo credo il presidente ha fatto una richiesta specifica al nuovo giudice: "Gli chiedo solo una volta alla settimana di iniziare una sessione della Corte suprema con un'orazione", ha detto Bolsonaro. (Brb)