Libia: presidente Menfi incontra ex ministro dell’Interno Bashagha, focus su elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohamed Menfi, ha avuto oggi un incontro con l’ex ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fathi Bashagha, per discutere del tema delle elezioni generali, previste per il prossimo 24 dicembre 2021. L’ex responsabile del dicastero dell’Interno ha elogiato il ruolo del Consiglio presidenziale nel riparare le fratture esistenti fra le istituzioni, e l’importante ruolo svolto tramite la creazione di una commissione per la riconciliazione nazionale che valga da punto di partenza, e fondamento, per riunificare le parti libiche in tutte le regioni e città. Da parte sua, Menfi ha ribadito il suo impegno a svolgere le elezioni nella data del prevista, il prossimo 24 dicembre, e il suo sostegno al lavoro del Comitato militare congiunto 5 + 5, al cessate il fuoco e all’unificazione delle istituzioni. Bashagha è considerato uno dei principali potenziali candidati alle elezioni presidenziali di dicembre. (Lit)