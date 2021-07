Kosovo: 21 luglio nuova udienza al Tribunale speciale Uck nel caso contro ex presidente Thaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima udienza del Tribunale speciale che indaga sui crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) - nell'ambito del caso contro l'ex presidente Hashim Thaci e gli altri ex combattenti Uck, Kadri Veseli, Rexhep Selimi e Jakup Krasniqi - si terrà il 21 luglio a l'Aia. Lo riferisce la stampa kosovara facendo riferimento alle comunicazioni del Tribunale speciale. Nelle scorse ore, alcune indiscrezioni stampa hanno rivelato che l'ex presidente Thaci sarebbe interessato a trascorrere agli arresti domiciliari in Slovenia i mesi che lo separano dalla sentenza del Tribunale speciale. La scelta di un Paese terzo sarebbe avvenuta dopo il respingimento da parte del Tribunale della sua precedente richiesta per poter tornare in patria lasciando il carcere dove si trova a l'Aia. (segue) (Alt)