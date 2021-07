Covid: Speranza firma decreto per temporanea distribuzione anticorpo monoclonale Sotrovimab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato ieri il decreto che autorizza alla temporanea distribuzione, fino al 31 gennaio 2022, dell’anticorpo monoclonale Sotrovimab di GlaxoSmithKline per il trattamento dei pazienti affetti dal virus Sars-Cov-2. E' quanto si legge in una nota del dicastero della Salute. Alla base del decreto, le valutazioni emerse dalla Commissione tecnico scientifica dell’Aifa sulle evidenze scientifiche, i profili di efficacia e di sicurezza del Sotrovimab. Nel decreto - continua la nota - anche la proroga al 31 gennaio 2022 dell’autorizzazione alla temporanea distribuzione degli altri anticorpi monoclonali già attualmente utilizzabili. (Com)