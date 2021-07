Brasile: media morti per Covid sotto quota 1.300, la più bassa dal 2 marzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 55.280 decessi registrati nel mese, giugno si è confermato come il quarto mese più letale da inizio pandemia. Il numero rappresenta una lieve diminuzione rispetto ai 58.679 morti del mese di maggio 2021, terzo mese più letale. I primi due mesi con il maggiore numero di vittime di Covid da inizio pandemia si confermano invece aprile 2021, con 82.401 morti, e marzo 2021, con 66.686 morti. Quanto alle vaccinazioni, alla data di lunedì 12 luglio 84.630.519 persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino, pari al 39,97 per cento della popolazione brasiliana, 28.384.904 persone hanno ricevuto anche la seconda dose, e 2.551.683 persone hanno ricevuto un vaccino che prevede la somministrazione di una sola dose. Complessivamente la percentuale di brasiliani completamente immunizzati è del 14,61 per cento. (Brb)