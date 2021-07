Milano: fermati a Cologno Monzese un uomo e una donna per furto aggravato ad anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo pomeriggio del 9 luglio, a Cologno Monzese, i carabinieri della locale tenenza hanno arrestato per furto aggravato a danno di una coppia di anziani un uomo e una donna di nazionalità rumena. I due erano stati notati da un militare libero dal servizio, nel pressi di uno sportello bancomat Unicredit, nel verosimile tentativo di carpire il codice pin di un'anziana che stava prelevando i contanti. Poco dopo, all'esterno del supermercato Famila, il militare ha visto di nuovo i malfattori che si avvicinavano alla coppia di anziani: mentre l'uomo si offriva di portare i sacchetti, distraendoli, la donna ha preso furtivamente il bancomat dalla borsa della vittima, lasciata incustodita sul sedile anteriore dell'auto. Bloccati mentre tentavano la fuga, i due rumeni sono stati arrestati. Lei, una una 49enne pluripregiudicata per furto ed evasione, latitante dal 2017 e destinataria di provvedimento di cattura, emesso da tribunale di Roma - dovendo espiare pena di un anno e sette mesi per furto - è stata portata al San Vittore. Lui, invece, un 33enne incensurato, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza.(Rem)