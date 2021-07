Brasile: velocità trasmissione coronavirus scende a quota 0,88, più bassa da novembre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di trasmissione del coronavirus (noto anche come R0) ha raggiunto in Brasile un valore pari allo 0,88. Lo riferisce l'Imperial College di Londra, nel Regno Unito, in un rapporto diffuso oggi, 13 luglio. L'indice, che riflette il potenziale di diffusione di un virus, indica la capacità di contaminazione di persone e gruppi di infettati. Il valore è il più basso dal novembre del 2020 quando, nel punto più basso, raggiunse lo 0,68. Al valore attuale Rt indica che ogni gruppo di 100 pazienti contaminati dal virus infetta altre 88 persone. Si tratta della terza settimana consecutiva in cui il valore resta sotto quota 1, considerata soglia cruciale per identificare se la pandemia è sotto controllo o in avanzo con trasmissione comunitaria. (segue) (Brb)