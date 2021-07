Brasile: velocità trasmissione coronavirus scende a quota 0,88, più bassa da novembre 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel paese sono stati inoltre registrati 17.031 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, il dato più basso dal 3 gennaio 2021. Sommando i dati forniti dai dipartimenti della Salute dei 27 stati, il bilancio si è attestato ad almeno 19.106.971 casi. La media giornaliera di nuovi contagi ha raggiunto negli ultimi sette giorni quota 44.705 contagi quotidiani, in calo del 31 per cento rispetto alle precedenti due settimane, la più bassa dal 18 febbraio. La media aveva raggiunto lo scorso 23 giugno il record assoluto con 77.295 contagi in media al giorno. Tuttavia, il tasso di incidenza, in crescita costante sin dall'inizio della pandemia, ha continuato a crescere raggiungendo i 9.092 contagi per centomila abitanti. Il tasso di mortalità (numero di persone morte sul totale della popolazione), anche questo in aumento progressivo da marzo 2020, è salito ulteriormente attestandosi a 254 per centomila abitanti, mentre il tasso di letalità è al 2,8 per cento. (segue) (Brb)