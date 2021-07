Argentina: staff Fmi incontra ministro Economia Guzman, focus su rinegoziazione debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conversazioni su nuovo programma di assistenza finanziaria in sostituzione dell'accordo Stand By da 44 miliardi di dollari siglato nel 2018 sono state al centro dei colloqui tenuti nei giorni scorsi a Venezia tra lo staff del Fondo monetario internazionale (Fmi) e il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman. "Le autorità argentine e il personale del Fondo hanno tenuto riunioni produttive per far avanzare ulteriormente il lavoro tecnico verso un programma appoggiato dal Fmi", si legge in una nota diffusa oggi dall'istituzione multilaterale. I colloqui, riferisce la nota, si sono tenuti al margine del vertice dei ministri delle Finanze del G20 nei giorni tra l'8 ed il 12 luglio, e a queste hanno preso parte per l'Fmi il vicedirettore del dipartimento dell'emisfero occidentale, Julie Kozack, e il capo missione in Argentina, Luis Cubeddu. (segue) (Abu)