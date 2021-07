Argentina: staff Fmi incontra ministro Economia Guzman, focus su rinegoziazione debito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti, prosegue il comunicato, hanno discusso anche "dell'evoluzione dell'ambiente globale e della pandemia Covid-19 e delle loro implicazioni sul quadro macroeconomico argentino". Sono state analizzate anche le politiche adottate dal governo di Alberto Fernandez per rafforzare la ripresa, la stabilità economica e la creazione di posti di lavoro. In questo senso, si legge nella nota "sono stati compiuti progressi nell'identificazione di opzioni politiche per sviluppare il mercato dei capitali interno, mobilitare le entrate interne e rafforzare la resilienza esterna dell'Argentina". La nota conclude ribadendo che "lo staff del Fmi e le autorità argentine continueranno a lavorare insieme nel prossimo periodo al fine di approfondire ulteriormente le loro conoscenze in queste aree chiave. Il nostro obiettivo è sostenere l'Argentina mentre affronta durevolmente le sue sfide economiche e di bilancia dei pagamenti". (segue) (Abu)