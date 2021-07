Argentina: staff Fmi incontra ministro Economia Guzman, focus su rinegoziazione debito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della sua partecipazione ai lavori del G20 il ministro argentino Guzman aveva avuto occasione anche di tenere un colloquio diretto con il direttore del Fmi, Kristalina Georgieva, oltre che riunioni bilaterali con i suoi pari di Italia, Francia, Spagna e Stati Uniti. Nell'incontro con Georgieva tenuto sabato a Venezia, segnala una nota Argentina, si è discusso oltre che sul problema della "sostenibilità" del debito con l'Fmi, anche sulle "asimmetrie tra paesi emergenti e avanzati per un'equa ripresa globale" a lavorare per risolvere il problema del debito insostenibile con l'Fmi che la precedente amministrazione lasciato il nostro popolo", ha affermato il ministro. Al termine del colloquio con il ministro delle Finanze italiano, Daniele Franco, Guzman ha sottolineato invece "il gran lavoro della presidenza italiana del G20 per un multilateralismo rinnovato". (Abu)