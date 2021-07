Polonia: Corte costituzionale, rinviata sentenza su rapporto tra legge nazionale ed Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale polacca ha deciso di aggiornarsi dopo aver iniziato a esaminare oggi un quesito sul rapporto gerarchico tra diritto nazionale ed europeo, presentato dal premier Mateusz Morawiecki. Della questione la Corte si è occupata oggi per oltre quattro ore in composizione ridotta. Il capo dell’esecutivo ha chiesto all’organo di esprimersi sul rapporto gerarchico tra diritto comunitario e polacco a marzo. La decisione era stata preannunciata all’inizio del mese dal portavoce del governo, Piotr Muller, in risposta all'affermazione della supremazia del diritto comunitario sulla Costituzione polacca fatta, a detta dell'esecutivo di Varsavia, da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue). A inizio marzo la Cgue, replicando a una domanda sollevata dalla Suprema corte amministrativa polacca, aveva dichiarato che le ultime riforme della legge sul Consiglio nazionale della magistratura (Krs) hanno "condotto alla rimozione di un efficace controllo giudiziario" da parte dell'organo "sulla presentazione al presidente delle richieste di nomina dei candidati a giudici della Corte suprema". Per questo motivo le riforme "possono violare il diritto dell'Ue". (Vap)