Cina-Asia centrale: ministro Wang domani in visita in Tagikistan per riunione Sco

- Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, sarà domani in visita a Dushanbe, in Tagikistan, su invito dell'omologo tagiko, Sirojiddin Muhriddin, per partecipare alla riunione ministeriale dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Lo ha riferito oggi in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian. Durante l'incontro ministeriale della Sco, Wang intratterrà degli scambi con gli omologhi degli altri Stati membri del meccanismo Sco sulle principali questioni internazionali e regionali e sulla cooperazione in vari settori. Il ministro Wang è attualmente in Turkmenistan per una visita dalla durata di cinque giorni in Asia centrale, che comprenderà anche l'Uzbekistan. Lo scorso mese, il presidente cinese Xi Jinping ha indirizzato una lettera all'organismo intergovernativo Sco, cui aderiscono Kazakhstan, Kirghizistan, Russia, Tagikistan, Uzbekistan, India e Pakistan, auspicando "che tutti i membri dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) possano sostenere lo spirito cinese, perseguire le loro aspirazioni e approfondire la cooperazione reciproca". (segue) (Cip)