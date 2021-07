Latina: Calabrese (M5s), con i rifiuti la criminalità ci fa soldi facili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Veloce aggiornamento sul tema rifiuti. Con i rifiuti la criminalità ci fa soldi facili. Stavolta fioccano gli arresti per corruzione e voto di scambio (Lega Noi con Salvini) a Latina. Solo qualche mese fa erano stati arrestati la dirigente apicale sui rifiuti di Zingaretti e un altro imprenditore laziale. Un quadro agghiacciante". Lo scrive su Facebook Pietro Calabrese, vicesindaco di Roma con delega ai Trasporti. "Nella situazione attuale l’analisi si completa con una sola discarica a disposizione per tutta regione Lazio, e per il futuro con un piano regionale che oltre a noi non va bene neanche al ministro Cingolani. Per questo abbiamo chiesto di rivederlo e di farlo anche rapidamente - spiega -. Zingaretti continua a giustificarsi che è tutto uno schifo perché la Raggi è 'una minaccia' e che finché non indica dove fare questa discarica nella Capitale non può muoversi. Ovviamente nulla di più falso: tanto che i tecnici di tutto il pianeta continuano a ripetergli che a Roma non ci sono siti idonei per la quantità di rifiuti prodotti. Tanto a Nicola che importa? I rifiuti possono rimanere comodamente a terra, così tutti pensano che è 'solo colpa della Raggi'". (segue) (Rer)